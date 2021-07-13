中廣董事長趙少康今天指出，因為蔡政府的意識形態作祟，導致鴻海、台積電買到的BNT疫苗需要趕製沒有復必泰的標籤，造成交貨時間必須延後一個月。衛福部長陳時中今天回應，貼標籤這個動作，是所有疫苗生產製造過程中最不花時間的一環，至於BNT何時能到貨？一切都還在協商中。

陳時中表示，貼標籤是整個疫苗製造最不花時間的一件事，因此所有貼標籤都不會影響疫苗的製造與進貨，至於BNT何時會進貨？會持續與相關捐贈單位與原廠以及與原廠有簽約的單位協商，當然是希望能夠越快越好。

陳時中也說，這次能夠買到BNT疫苗，所有人都非常辛苦，大家的目標就是爭取疫苗到台灣，但最近關於疫苗有很多相關評論，個人認為這些評論對疫苗進貨可能會帶來一些困擾，希望外界能夠靜待疫苗抵台，現階段是把疫苗施打計劃做好，盡量做到順暢比較重要。

至於國產疫苗是否會研發次世代疫苗？陳時中也說，廠商有各自的考量，但國產疫苗現在連緊急使用授權（EUA）都還沒通過，現在就是靜待專家委員會的審查結果。