苗栗縣13日新增1例確診，案15385，37歲男性，居住在頭份市，是新竹縣某電子廠員工，7月9日開始有咳嗽、腹瀉、鼻塞等症狀，自行購藥服用未就醫。7月11日由電子廠安排快篩，結果為陽性，7月12日經就醫採檢PCR後確診，目前收治本縣醫院隔離病房。

經疫調確診生活史多數在新竹縣或新竹市，工作職場在新竹縣，家人則在新竹市，本人則在頭份市居住，目前匡列接觸者為外縣市家人及職場接觸者共有14人，14人皆已完成採檢。12人居家隔離、2人防疫旅館隔離，苗栗縣政府已對其在縣內活動足跡進行環境消毒。

苗栗縣將成立7個大型接種站。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

案15385疫調足跡包括，寶山第2水庫、摩斯漢堡新竹北大店、中國信託商銀新竹分行、新竹市中華路福特汽車、全家新竹金竹店、新竹城隍廟、青草湖、頭份中港肉圓店、新竹市中華路車麗屋、麥當勞等。

苗栗縣府在接種疫苗規劃方面，截至7月12日17時於預約平台意願登記共有49714人完成登記，其中AZ 1424人、AZ＆莫德納皆可的16940人、莫德納31350人，苗栗縣為因應疫苗擴大年齡層第9類（18-64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）、第10類（50-64歲人口）及第二劑時，有效率接種，除了已合約的13家醫院、34家診所、18鄉鎮市衛生所提供接種外，新規劃7個大型場館接種站，預計於7月16日開設，開設原則以中央預約平台預約接種人數為依據，在縣內醫療次區域，苗栗、中港、海線等3個區域，分別設置接種站，由縣內醫院負責大型接種站接種作業，相關接種站資訊公告於縣府及衛生局官網、FB。