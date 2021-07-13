拜騰汽車關聯公司南京知行新能源汽車技術開發公司，12日被上海華訊網路公司申請強制清算與破產，消息一出引發市場關注。拜騰汽車13日回應，目前有債權人向法院提起訴訟並對拜騰提起破產申請，法院還沒有正式受理破產申請，拜騰正在積極應對並尋求和解。

上述拜騰關聯公司遭申請破產的案件，經辦法院為江蘇省南京市棲霞區人民法院，公告日為7月12日。

澎湃新聞報導，上周外媒曾報導，富士康和拜騰汽車合作生變。拜騰汽車股東方一汽集團已接手公司，富士康派往拜騰南京工廠的工作人員正在撤出，進而導致拜騰汽車2022年初開始量產的計畫或再次被耽擱。

報導稱，針對富士康是否退出和拜騰的戰略合作及概念車型的量產狀況，拜騰汽車13日回應，正在積極推進首款車的量產工作。與此同時，結合公司當前需要，拜騰正在進行團隊的優化建設，由拜騰核心股東一汽集團、合作夥伴富士康等分工合作，向拜騰派駐高管支持量產和運營工作的開展。拜騰將充分利用一汽集團、富士康、地方政府等核心資源，制定一攬子相關方案，穩步推進首款車量產上市。

2021年1月4日，拜騰汽車宣布與富士康科技集團、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作，力爭在2022年第一季前實現M-Byte量產。根據該協定，富士康將提供先進製造技術、運營管理經驗和產業鏈資源，全方位支援拜騰首款車型M-Byte的量產製造。