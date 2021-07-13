屏東縣政府為扶植文創產業，啟動「屏東文創品牌飛起來輔導計畫」，即日起至110年8月6日受理徵件報名，入選者將由國際級業界導師量身打造培育專案、輔導品牌上架，拓展屏東品牌能見度。

縣府推動文化創意產業發展，將徵選屏東具潛力之文創品牌，由國際級業師輔導並陪同文創業者共同成長，展現國境之南獨特品味與視角，發展為新興文創品牌匯聚之地。

縣府文化處表示，透過報名資料書審及簡報面審兩階段徵選機制，預計評選出15個品牌進行量身打造培育專案，入選者將由國際級業界導師進行一對一輔導交流，協助深化品牌能量，並整合這些優秀品牌上架至亞洲領先設計電商平台Pinkoi，協助實際面品牌推廣與銷售營運，邁向國際文創市場。

文創輔導團是由來自國際級業界指標導師組成，包含臺灣微軟資深行銷經理、「工作生活家」主理人白慧蘭、台灣赫斯特媒體 ELLE全媒體副總編輯謝可珍、台灣行銷教父許禾杰、好氏品牌研究室社長陳易鶴、視覺設計師黃偉豪、Life8品牌創辦人林瑞達、創意活動行銷專家姜怡伶、百貨餐飲地下教父林剛羽及WIND Salon雷沙達岜斯主理人也是KOL黃一峯等人，提供品牌設計、市場觀察、實體運營、線上行銷、跨界合作等多面向的經驗傳遞，協助業者突破創新思維，完善品牌業者創造自我IP價值。

文化處表示，屏東文創品牌飛起來輔導徵選即日起受理電子申請，歡迎公司登記於屏東縣市，且有實體文創產品者，把握時機踴躍申請，詳情請見徵選辦法https://forms.gle/xasSWG1ScgYrseep9，或上屏東縣政府文化處官網最新訊息區。