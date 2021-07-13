據新浪財經引述據知情人士指出，包含阿里巴巴集團與幾家政府支持企業，正在考慮收購近日聲請破產的大陸紫光集團股權，其中涉及出價資金可能高達500億元（人民幣，下同）。

紫光集團去年即傳出身陷債務危機。近期因不能清償到期債券，遭債權人向北京中級法院聲請破產重整。依據消息人士指出，由於更多債券即將到期，背負約310億美元債務的紫光集團正尋求出售持有的紫光46.45％股權。

另外潛在的競購者包括無錫產業發展集團、北京電子控股公司和北京建廣資產管理公司（JAC Capital）等。

此外，兩位知情人士也說，如果阿里巴巴在7月20日截止日期前提交具有約束力的報價，將與當地政府擁有的一家公司合作，但並沒有透露潛在合作夥伴名稱，同時兩位知情人士研判，紫光所持股份的估值可能在400億至500億元（約當62億至77億美元）之間。

紫光集團前身是1988年大陸清華大學所成立的清華大學科技開發總公司，1993年公司改組清華紫光集團。2010年由趙偉國出任董事長，並在2013年砸17.8億美元收購展訊，隔年以9.1億美元收購銳迪科。趙偉國更曾狂言要收購台積電、聯發科。