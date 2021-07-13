【愛傳媒藺奕專欄】前天寫撩妹，端出馬克吐溫和李白，年輕朋友說哥太有才，你是愛情總柴。

你的誇讚，讓哥微開心，那好吧，哥就再示範一次。畢竟微解封現在看起來，「微」那個字是無用的虛詞、是不發音的，也沒有意義，等解封等到妳們這些姐都瘋了，所以大家繼續宅在家裏，種點花草、當貓奴狗奴孩奴，就以為自己是陶淵明了，其實你們都被教科書騙了，哥只用兩首詩向你證明，江西北農趾灰官陶淵明基本是廢柴。

《歸園田居》他寫的，「種豆南山下，草盛豆苗稀。」你都會背，但這什麽意思，你真想過？

高風霽節？屁！

這句白話講，就是老子逆時中、所以辭官不幹了，要當漂鳥、要當青農，卻又不甘寂寞，每天下午兩點要開記者會，昭告天下，我種的豆子，不是基改、是有機、是慈心認證，所以雜草長、很正常，種的豆苗都像高爾夫球上T台一開就OB，藏在長草區裡。

南山就是廬山，在江西省最北的九江市，所以，他是江西北農的趾灰官，畢竟是農業社會，南山下當然也有環南市場和南雞場，至於他有沒有江西萬華阿公店的不在場證明，你繼續看下去。

「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸。」儘管如此，老子很忙的，不追劇、不打遊戲、不看溫布敦也不看大谷翔平，我這個趾灰官整天在田裡摳灰趾甲，混到月亮出來了，才歸，歸哪了？沒寫，是回家、還是去了阿公店？

為了證明陶淵明的清白，你得翻出《責子》這首詩：「白髮被兩鬢，肌膚不復實。雖有五男兒，總不好紙筆。」就知道哦哦，咱們老陶老歸老、色歸色，但總是五子登科，夫妻恩愛，咱們這個五柳先生不是雞柳先生也不是柳下惠。

但接著看原文，就知道這五個兒子，基本上就是新冠病毒的五個變種。老大十六歲，一懶天下無難事，不寫詩不寫劇，只吃吳伯毅；老二十五歲，不唸書、不鳥基測。老三老四雙胞胎，十三歲，連數到十三都不會，老五，九歲，成天就知道吃，連B站都不上，算了算了，或許老子天命就是悲劇，提起酒壺，喝吧喝吧。

結論。陶淵明既是失意的政客、失敗的父親、嗜酒又是打混摸魚的小農，你把自己比作陶淵明，我看不出哪裡高明。唯一的成就，恐怕只剩《桃花源記》，那可是中國歷史上第一部穿越劇。

看到這裡，你會發現，只要自己稍微用腦，便能破解歷史課本的各種騙局。像這種經不起推敲的素材，古今中外俯拾皆是，外國比中國更多，用點心，你也能說出一個接一個的好故事。

都希望我出愛情書，但我哪敢出撩妹全集，老婆不但學過拳擊、還有飽滿的二頭肌，兩人對峙時，除了只能一直挨揍，還一直被駡：「被揍還笑喔，你就是欠揍！」

作者為文學奬得主

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