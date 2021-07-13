【愛傳媒程富陽專欄】世事如棋局，變化萬端，既如亂石崩雲，驚濤駭浪，又如秋波湧起，風雨驟變；時而天朗氣清，惠風和暢，時而溪雲乍起，日月沉閣；可說悲歡交錯，一驚一咋，皆在瞬間。

兩岸風雲80年，從漢賊不兩立到交流合作；從和平共處到如今的緊張對峙，可說跨越了兩個世紀的縱橫疊置，撲朔迷離，讓人目迷五色，猶若置身於諸葛亮《後出師表》文中那：「夫難平者，事也⋯凡事如是，難可逆見。」的三國紛擾困局。

不可諱言，在上個世紀（20）的一甲子時間，決定兩岸到底是「一國」，還是「兩國」，顯然都非兩岸主觀意願所能主導與決定，卻需得由遠在太平洋另一端的世界霸主來指點江山；其時，兩岸對國家的主權與安全論述，只能隨著美國的全球戰略利益而跌宕起伏。

縱使美國在1972年，由當時的尼克森總統與中共簽訂「上海公報」，確定了美國迄今仍對兩岸的「一個中國」政策；但不可否認，就算繼之於1979年與大陸簽訂「美中建交公報」後，卻能隨即與台簽訂「台灣關係法」，亦給予台灣在台澎金馬地區擁有「治權」的論述與安全保障。

因此在上個世紀，兩岸縱使在「一個中國」政策下，台灣仍可仰仗美國的支持，而在「治權」與「主權」的意涵上，與大陸尋求一個對「主權模糊，治權清晰」概念的「九二共識」，來做為兩岸都可接受的政治折衝。

但邁入21世紀後，隨著美國霸權力量的下墜，與大陸因把握搭上全球化的列車而崛起，讓「一個中國」政策，從美中台三角的「均勢關係」往蹺蹺板的「賽局現象」傾斜；而原在「台灣關係法」中，明訂「一個中國」政策及不支持台獨的內容，於此刻反成為美國與中國玩弄博弈的「籌碼」。

基此，台灣的台獨勢力在美國的鼓勵暗助下，不但於2000年取得政權，也讓兩岸因主權議題的爭議而漸行漸遠，卻為美國在今日的「美中博弈」中，增添了一張「鬼牌」。

尤其自2010年美國喊出「重返亞洲」，讓美中衝突勢不可免；2016繼美國總統歐巴馬上台的川普，立刻祭出另一波「美中貿易大戰」，揭開了「美中博弈」的序幕，而2020年走馬上任的拜登，更加碼演成一齣「聯合圍堵」的國際縱橫術，欲掐住中國；從此全球各國陷入「選邊站」的兩難處境，而台灣卻因台獨勢力的突起，反一廂情願的向美國不斷遞上「投名狀」，以冀望美國對「一個中國」的改弦更張。

隨著「美中博弈」的白熱化，美中台之間的關係，也就暗藏玄機的時而千呼萬喚，時而柳暗花明，時而撥雲見日，時而金鐵交鳴；殊不知這些現象與套路，都只是配合美國對中國大陸的博弈棋局的節奏而已，卻讓台灣台獨人士心中，充滿著「癡人幻夢」的奢想。

於是，自2018年以來，美國按其「美中博弈」的進程步驟，通過一連串如《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《2019台灣保證法》、《台北法案》及政界陸續訪台，以向中共「叫板」；而台灣當局，也以通過臺版的《反滲透法》及《國安五法》向美國交心；至於中共，則於去年6月通過《香港特別行政區維護國家安全法》，復於今年（2021）1月通過《海警法》，並追溯自去年的7月31日起，將台灣海峽與台灣東岸50海浬，劃入中國近海航區，以向美日台嚴重警告，對台港主權係涵蓋於「一個中國」的原則之內，絕無可能在「美中博弈」中被犧牲；一時，兩岸兵鋒相向，「台海危機」竟成為國際軍事戰略評論家口中的「熱區」。

但自2019年的一場「世紀冠狀病毒」，卻讓中共因防疫成效，而展露其綜合國力的強大，讓美國在圍堵無力的情況下，不得不於近期頻頻向大陸示好，不僅白宮印太事務協調總監坎伯，於7月7日公開表示美國不支持台獨，美國國防部亦同時宣佈將持續依循基於美中三公報、台灣關係法的「一個中國」政策；頓時，讓台灣的民進黨倉皇失措，台獨分子黯然神傷。

但奇怪的是，既然都知「一個中國」是兩岸目前確保和平的唯一契機，是當前國際唱和的主旋律，是美國不得不屢次重申的博弈籌碼，是中華民國憲法上明訂的法源；何以台灣的民進黨，仍執意逆風而行？

何以台灣的在野黨，對「一個中國」還在瞻前顧後？何以全台的政治氛圍，還在為「美中博弈」棋局中那只馬前卒，在「咨爾多蠢，為美全瘋」冀與厚望；看來，這場兩岸的世紀紛擾，豈非是我們自找的！

作者為退役上校

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