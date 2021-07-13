【愛傳媒特約記者賴御文報導】竹林山觀音寺，是新北市林口區最著名的宗教聖地之一，很多民眾到了林口都會特別前往朝拜，不過不少人都不知道竹林山觀音寺經歷了三段傳奇的歷史。

竹林山觀音寺的歷史可以追溯到200多年前，清朝嘉慶六年、西元1801年，林口一帶的泉州三邑移民創立「龍山寺檀越會」，從台北龍山寺迎接「十八手觀音大士」到林口奉祀，這時還沒有寺廟，但是祭祀已經開始。

到了清朝咸豐三年（1853年），這是台灣歷史上最悲慘與動盪的一年，全台都發生了嚴重的饑荒與族群衝突，甚至上演了吃人的慘劇，當時名人林占梅就特別記下了這段吃人的慘況。

當年艋舺出現頂下郊拚，本來已居優勢的頂郊泉州三邑人，向林口等地的同鄉求援，打敗下郊的泉州同安人，並把他們趕到大稻埕。頂郊為表感謝，將龍山寺供奉的「廣大靈感觀音大士」神像贈給林口，此神像就由龍山寺檀越會奉祀。這時也還沒有寺廟，但是已有神像。

到了昭和十四年、西元1939年，地方人士黃永茂等捐獻土地，本來命名為「林口庄龍山寺」，但是為了避免與艋舺龍山寺混淆，隔年改命名為「竹林山寺」。林口農產品有綠竹筍，竹林多、山也多，但是竹林山寺這個名稱的由來，並不是因為竹林與山，而是因為竹林山寺的信眾不只遍佈林口，還包括蘆竹與龜山，所以從三地各取一字而成了「竹林山寺」。從此以後，林口的觀音信仰正式有了竹林山寺這個重要中心。