新竹市13日零確診，但昨天確診的竹科台積電員工案15355有1位同事也確診，因戶籍在苗栗，確診個案登錄在苗栗，市長林智堅表示，苗栗新增的個案為案15385，為30多歲男性，戶籍地在苗栗，但常往返竹市，已匡列6人並採檢，4人PCR陰性，2人待結果。

另，市府昨天針對案15355匡列的18名接觸者居家隔離，採檢結果全數PCR陰性，宿舍目前採檢286人也全數陰性。

林智堅指出，昨天確診的個案在7月2日、9日晚間搭乘客運前往台北，目前已追回9日18位同班車旅客安排採檢並居家隔離，2日同車旅客還有部分未追回，他也呼籲當晚搭乘20：42-21：33自清大站、往台北啟聰學校搭乘豪泰客運班次的民眾，把握黃金時段，主動聯繫防疫專線0900-739-779，由市府安排採檢。另豪泰客運車輛都已完成全面消毒，每車班載客後也都會全車消毒，民眾可放心。

而針對案15285的足跡疫調，除了每天都會回苗栗探望父母之外，大部分活動都在新竹市區，另也有到青草湖跑步的習慣，雖然都有全程戴口罩，市府仍公布其足跡，呼籲有此足跡者主動向市府連絡採檢。

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