美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，部分尚未交機的波音787型夢幻客機（Dreamliner）生產品質出現問題，待製造商修復後才會交機。

FAA表示：「波音根據FAA要求對波音787墊片工序進行全系統檢查時，在未交付的機隊庫存中，發現部分787夢幻客機機頭附近有問題。」

FAA指出：「根據資料，FAA將判斷已服役的787型客機是否應進行類似修復。」

波音尚未對此置評。

波音787型夢幻客機生產過程風波不斷。今年5月底FAA一度暫停787客機交機，並設法取得更多資料，以判斷波音的檢查方式是否符合聯邦政府規定。

波音737型MAX以及787型客機去年底以來出現電氣等問題，經過5個月停頓後，今年3月才恢復787交機。

FAA去年9月即表示正在調查部分787型夢幻客機的製造缺陷。波音去年8月表示，由於飛機出現兩項不同的製造問題，而使8架投入飛行的787型客機停飛。