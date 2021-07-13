美國西部俄勒岡州彭德爾頓市（Pendleton）6月底遭逢幾乎打破最高溫紀錄的熱浪，上百隻鷹和鵟的幼鳥熱到受不了，紛紛跳出巢外，好在多數存活。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，俄勒岡州上月出現州內有紀錄以來的第2高溫6月天；彭德爾頓市的國家氣象局（NWS）機構數據顯示，這座城市6月29日的氣溫高達攝氏47度，只略低於1898年的48度紀錄。

當地氣溫本週仍達40.6度左右，導致乾旱的俄勒岡州出現大規模野火。從事野生動物保育工作30載的湯普金斯（Lynn Tompkins）表示：「這種情況前所未見。」

她說，她也不記得以前有過連續好幾天46度的天氣，而6、7月出現這種氣溫，「幼鳥根本無法適應，只能為了試著避暑而跳出巢外」。

路透社報導，這些毛茸茸的幼鳥從18公尺高的地方墜落地面，多半是斯溫氏鵟（Swainson's hawk）和庫柏鷹（Cooper's hawk），大部分都存活下來，將待傷勢復原後野放。

但藍山野生動物保育中心（Blue Mountain Wildlife）不得不替13隻多處骨折的幼鳥安樂死。

藍山動保中心行政主任湯普金斯說：「我們從沒遇過這種事，所以希望明年不再發生。但我知道，基於氣候變遷、極端高溫和愈來愈熱的氣溫，這些狀況會更容易出現。」

藍山動保中心接到大量關切幼鳥的電話。替幼鳥灑水或許有點幫助，但湯普金斯告誡民眾，不要老是去救助掉出巢外的幼鳥。

她說：「幾乎所有（掉出巢外的幼鳥）都還有親鳥在，我們真的不希望把任何一種幼鳥帶離親鳥，因為親鳥才最懂得照顧牠們。」

美國西部新一波酷暑今天進入第4天，可能再創高溫紀錄，俄勒岡州的野火肆無忌憚延燒，電力供應網也相當緊繃。

國家氣象局表示，熱浪昨天在加州死谷（Death Valley）帶來54度酷暑，可能已達高峰，預期本週末的溫度會比較溫和。

但氣象局在公告中表示，由於今天的氣溫讀數還是高於正常許多，針對加州到猶他州發布的高溫警告仍然有效，預估西南部沙漠地帶將再次飆到37.8度以上。