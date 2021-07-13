大陸低俗的「婚鬧」習俗頻傳，儘管政府已下令整治，可成效似乎不彰，無良的婚鬧影片仍不斷流出，如大陸微博一則影片訊息就指出，2018年11月28日，山東某酒店舉辦一場婚宴，男賓客們婚鬧像發了瘋似的，一群人把新娘團團包圍，接著如餓虎撲羊，打算將其撲倒在地，氣得新娘當場忍無可忍、無須再忍，拿出士可殺不可辱的氣魄，直接使出高速無影腳猛踹，奮力反擊，而全程也被一旁民眾全錄了下來，引發網友熱議。

大陸山東一名新娘慘遭成群男賓客婚鬧「硬上」，氣得當場使出無影腳狂踢反擊。（圖／微博影片）

根據大陸微博該影片訊息內容，一名新娘因為不滿成群男賓客婚鬧過了頭，給她強壓「硬上」，因此有別以往逆來順受、不斷忍辱的新娘，當場爬起後瘋狂反抗。

畫面裡，只見這名新娘表情扭曲兇狠，眼歪嘴斜的怒瞪在場所有人，同時還大打出「腿」，打算1個踢10個，無奈後方有人將其胳肢窩牢牢架住，新娘只好使出高速無影腳，踢爆這些惡質男賓客，絲毫不讓任何人有機可趁、霸凌得逞。

雖然影片最後沒有交代這位新娘是否「革命成功」，可婚禮上砸場行徑時有所聞，像過去有新娘被麵粉倒頭、一群男子重壓伴娘身上毛手毛腳，或是新娘被反鎖大婚房內，遭7名陌生男子撕扯婚紗，過程猶如性侵，另外還有新郎曾一秒被激怒，對賓客失控大吼，然而大陸這幾年雖然不斷請地方政府加強宣導與推廣，希望遏止惹議的婚鬧，但農村地區控管困難，陋習似乎難完全根除。

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