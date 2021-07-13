酷夏工作風險高，例如本（110）年7月11日桃園某餐廳在進行頂樓水塔清洗時，發生1名勞工因中暑暈眩而摔落水塔底部的意外事故，所幸經警消人員救援並給予補水休息後，已無大礙。由於每年夏天因戶外作業發生熱疾病之事件時有所聞，勞動部職安署特別提醒需於戶外從事作業之事業單位，絕不可輕忽危害風險，確實做好熱危害預防措施，以保障作業安全。

職安署表示，臺灣已進入炎夏季節，對從事營造業、廣告招牌吊掛、電線桿維修、外送及道路作業等戶外作業者，應採取遮陽或灑水來降溫、增加工作中的休息頻率、提供充足飲用水、並調整作業時間避開高溫時段等熱危害預防措施，以避免誘發熱疾病；此外，由於臺灣夏季天候溫濕及悶熱，雇主也應視勞工原有之體適能，實施熱適應訓練並適當調配其戶外作業時間，以確保勞工對溫濕度之變化具耐受力，同時建立伙伴互護機制，作業勞工彼此互助、監視或由監督者隨時觀察，如有身體異常狀況可立即應變。而勞工朋友也務必記得「多喝水、多休息、要遮陽」，確保炎夏作業之安全與健康。

職安署再次提醒，雇主應使勞工瞭解高氣溫工作環境之危害及作業程序，如發現勞工身體狀況不適時，應先停止作業，作必要之處置，待身體狀況穩定後再繼續作業，該署於夏季期間將特別加強實施熱危害監督檢查專案，如未依職業安全衛生法規定，採取熱危害預防之各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法查處究辦。