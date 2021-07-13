今年大學指考7月28日至30日舉行，共4萬0919人報考。大考中心表示，今年指考試場每間只安排20個考生，僅往年一半；同時，居家檢疫、居家隔離及自主健康管理考生，需先跟大考中心聯絡後安排在隔離試場應考，私自前往考試者可能被取消考試資格。

根據大考中心統計，今年指考10個考科中，只有英文、國文兩科超過4萬人選考，分別是4萬0760人、4萬0100人；報考人數最少的是生物科，有1萬4547人；其他考科報考人數則在1萬9056人到3萬0806人間。

大考中心主任周兆民表示，若考生接獲政府相關單位通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，要立即與大中心聯絡(02-23661416＃608)，將安排在隔離試場應考。倘有私自參加考試之情事發生，最重為取消考試資格；確診者不可參加考試。

周兆民表示，居家檢疫、居家隔離字自主健康管理等3類考生，會安排在不同隔離試場應試，這次在全國21個縣市共33考(分)區皆設置107間隔離試場。

周兆民說，指考時間，考生前往考場需全面配戴口罩、量體溫，同時、不開放家長、親友陪考。過去每間試場會有42個考生，今年僅20人，以確保考生間距達1.5公尺以上。考生所須的口罩（考試日每日1片），大考中心7月14日前寄送至考生報名時所留之通訊地址。

周兆民表示，因為每間試場僅有20個考生，所以預備鈴響時，僅會開一扇門讓考生近入，並由監試人員為考生噴酒精消毒雙手，考生如對酒精過敏請主動向監試人員反映不能使用酒精，但務請考生維持手部清潔。

大考中心為今年指考考生提供代訂並午餐服務，有需要者，可在7月15日下午5時前，上大考中心網站登記。考試日時，大考中心代訂的便當將於上午第二節考試結束後，由試務人員送至各試場，考生中午用餐時以在原試場原座位為原，同時要使用隔板。

大考中心說，考生中午若外出用餐或購餐，或離開考（分）區取餐，返回考（分）區時，須先進行手部清潔消毒，並出示入場識別證及應試有效證件正本、戴口罩，至量溫檢測站量溫。