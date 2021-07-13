防疫三級警戒，宗教集會活動全面暫停，也讓原本遊客香客絡繹不絕德鹿港天后宮周邊商圈人潮明顯減少，鹿港鎮公所把握空檔，進行景觀改善工程，斥資近800萬元，將天后宮廟口廣場周邊主要道路改成花崗岩鋪面，預計8月完工，以全新面貌迎接外來遊客。
鹿港天后宮香火鼎盛，升格為國定古蹟，每到過年、農曆3月，和周末與寒暑假期間，進香團、遊客絡繹不絕；近來卻因為新冠疫情三級警戒，讓人潮明顯減少。
鹿港鎮公所把握空檔，設計規畫天后宮廟口的地坪景觀修繕工程，從天后宮廟口經香客大樓到早市，全長約200公尺鋪設花崗岩地磚，從老街一路可連接通往天后宮廟口，串聯街道景觀，美化後也讓方向指引更加明確。鹿港鎮長許志宏上午也特別到工地視察，仔細了解施作狀況，一再叮囑包商施工要細膩，期待完工後能帶來煥然一新的氣息。
鹿港鎮長許志宏表示，很多人說鹿港的紅磚巷弄古色古香，沿著特殊的地磚可以串連九曲巷、老街等古蹟景點，非常有特色；天后宮廟口至早市前這段長度約200公尺的柏油路面與整體景觀並不一致，因此進行地坪景觀修繕工程，以期為鹿港的觀光加分。
許志宏說，花崗岩不只美觀，且質地堅硬、耐磨耐刮，較能耐得住車輛來往輾壓，很適合在觀光區鋪設，市區的中山路、鹿草路，之前都已完成花崗岩地磚鋪設，這次工程從中山路繼續往天后宮商圈的主要道路延伸、串連至早市，完工後視覺上更有一致性，遊客只要循著花崗石路面，就可以很方便的前往其他知名景點。
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