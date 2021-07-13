【LIVE直播】台北市確診+9 微解封首日柯文哲說明北市最新狀況｜2021.07.13

今(13)日國內今新增29名確診者，其中本土個案有28人，其中9人位於北市，境外移入個案有1人，確診個案中新增6死。今日是指揮中心宣布微解封的首日，儘管如此，台灣各個縣市仍不敢放鬆緊戒，多數活動仍保持禁止；對此，台北市長柯文哲召開防疫記者會，說明最新狀況。

柯文哲表示，今天台北市的確診人數增加9例，已經連續兩天降到10例以下，今天的9例分散在五個行政區，其中中山區是家戶感染，萬華今天則沒什麼特別狀況，僅2例，但他也坦言，只看一天不準；儘管如此，目前的疫情逐漸趨緩，1595例的PCR篩檢中僅抓出1例的確診案例，代表要抓出確診者的成本越來越高。

至於解封問題，柯文哲認為還是要小心，從東京、漢城的例子來看，若一不小心就會爆發，所以外出吃飯還是要擺最後，要跟攤商說聲抱歉。至於百貨公司，柯文哲建議，如果還沒辦法全打疫苗，企業要自己想辦法，也許每個月做篩檢，可以減少員工確診可能性，因為在還沒打疫苗前，唯一辦法就是定期篩檢，「這是我目前可以想到的方法。」

柯文哲指出，目前台北市一天只有9例，北市有12個行政區，不見得每個區域都有，而現在疫情雖趨緩但還沒消滅，所以還是呼籲民眾都要把旁邊的人當作確診者，彼此保持社交距離以策安全。

柯文哲昨日提及「廣義家戶感染」時，稱聚在一起打麻將是一個問題、同志團體也是一個問題、分租套房也是個問題，引來同志團體不滿。他今日解釋，是平鋪直敘講，當作公衛問題，只是希望大家注意，強調沒有汙名化也沒有歧視，公開、務實態度，隱晦不談無助於疫情防治。

針對疫苗混打科學根據的問題，柯文哲指出，混打可以讓我們有更高的機動性，儘管目前WHO的專家沒有相關的說法，但也沒有說不可以，所以為了讓疫苗的覆蓋率更高，柯文哲對於混打並不反對。

至於目前中央疫苗施打的順序遭到質疑，柯文哲認為應該以年齡分層，由上到下分批開放，現在的狀況讓人摸不著頭緒，他也不明白中央在想些甚麼。