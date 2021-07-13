2020東京奧運進入最後倒數10天，中華奧運代表隊蓄勢待發，教育部體育署首度架設專頁，提供民眾相關賽事資訊，邀請國人一同相挺中華健兒。

奧運為全球最大綜合性運動賽會，為了提供國人瞭解中華健兒參賽情形，體育署將於東奧賽會期間公告每日參賽行程，邀請國人一起為選手加油打氣，體育署署長張少熙署長表示，專頁在奧運期間上線，欄目清晰明瞭，帶給民眾簡潔便利且確實的內容。

體育署奧運專頁包括最新消息、點將錄、賽程和獎牌榜，最新消息提供中華代表團相關賽事新聞，以及奧運期間選手的日常大小事，點將錄則包含，本屆奧運代表隊選手名單，摘錄18個運動種類、66席參賽資格，內容並詳載，所有征戰奧運的台灣健兒，過往最佳成績，以及選手個人的座右銘，深深去感受中華英雄的運動歷程，賽程欄目除表列中華隊選手每日出賽預定表，亦提供當日賽程表，幫助民眾即時排定時間，關注運動員出賽，一起集氣、並肩作戰，扮演選手最強加油團，獎牌榜則顯示本屆奧運戰況，了解我國代表隊目前戰績。

本屆東京奧運預訂7月23日開幕，中華代表團先遣部隊將在14日搭機前進東京，主代表團則要在7月19日包機出征，後續則有部分代表隊陸續前往。為了確保代表隊健康安全參賽，體育署給選手最好防護，備妥充分防疫物資，例如口罩、手套、抗菌皂、額溫槍等等，並有防疫協調人員，協助及督導代表團人員嚴格遵守東京奧運籌備委員會防疫規範，減少各種接觸及移動，確保人員健康安全，返台後也準備好隔離旅館，幫助所有運動員安心出門奪佳績，屆時平安返家。

體育署首度架設奧運加油專頁，力求強化體育運動正面形象，邀請國人一同扮演選手最強後盾，期盼運動員在奧運殿堂大展身手，讓世界看見我國軟實力，讓世界看見台灣驕傲。