永齡基金會、台積電和上海復星正式簽約購買1000萬劑BNT疫苗，行政院昨（12）日隨即開記者會，總統蔡英文也在臉書發文感謝。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，政府竟有臉把民間的善行與努力收割成自己的功勞，並批「人不要臉，天下無敵」。

陳玉珍今日在臉書開頭就批「收割國家隊」，接著指出700多條人命的枉死、全國人民生活的不便、8400億的預算、基層民眾經濟生活的困頓，在歴經近十個月的拖延後，BNT疫苗的採購，回到當初前行政院長、東洋董事長林全的相當條件。

陳玉珍更直指這個政府、這個執政黨，竟然還有臉把民間的善行與努力收割成自己的功勞，只能說，「人不要臉，天下無敵」，且錯誤的政策比貪污還可怕。

對於永齡與台積電購贈疫苗」，陳玉珍昨日也透過臉書表達感謝，同時感慨民進黨的「阻礙」，她不禁想問，如果當時BNT疫苗能採購及時，今天是否就不會有這麼多無辜人命的犧牲？