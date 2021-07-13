台灣新冠疫情爆發，不少店家都會架設自動量體溫機，其中又以量手溫酒精機最常見。食品藥物管理署表示，目前未核准以量測手掌溫度相關產品，呼籲民眾不要利用該產品判斷是否發燒，並提醒選購時，應選擇衛生福利部器材許可產品。

這波疫情爆發後，民眾進入公共場所、營業店家等均要實施實聯制外，有些場所更要求要量測體溫，其中以量手溫酒精機最為常見，只要將手掌放置於機器下方，可同時噴灑酒精消毒外，也會進行手部體溫監測。日前也有大批網友在PTT分享自己身的實驗結果，沒想到衛生紙、紅茶、手機等物品均有數字，令人質疑「根本是量心酸」。

對此，食藥署表示，目前並未核准以量測手掌溫度用於發燒篩檢的產品，不應以此類產品判斷受測者是否發燒，見用於量測體溫的產品，包含額溫槍、耳溫槍、口溫計、腋溫計及肛溫計等5種。

食藥署說明，由於手掌溫度容易受到個體差異，包括受到末梢循環影響及環境干擾等因素，且目前並無臨床證據佐證，手掌溫度可做為發燒篩檢依據。食藥署也提醒，選購體溫計屬醫療器材，可選擇有衛福部醫療器材許可證的產品，才能確保買到合法的醫療器材並安心使用。

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