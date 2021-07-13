李姓民眾出示網站內容表示，直到7月12日，台中醫院還公告可供5月7日前打第一劑的民眾預約。（台中市議員邱素貞服務處提供／盧金足台中傳真）

一名家住台中市南區的李姓民眾，13日向市議員邱素貞陳情，抱怨他在5月初到衛福部台中醫院施打第一劑AZ疫苗，近日需要打第二劑，該院卻以台中市府未分配疫苗，未歸為施打第二劑的五家醫院之列，造成他無法在該院打第二劑疫苗，氣得跳腳；對此，市府表示，已同步於童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院、澄清綜合醫院中港分院等5家醫院開設AZ第二劑門診，民眾可預約前往，不影響接種權益。

李姓民眾抨擊，台中醫院直屬衛福部，卻不能執行衛福部的政策，地位簡直不如中山、中國醫藥、澄清等醫院，他無法接受這個事實。

李姓民眾說，台中醫院是全民的，不是哪一政黨的，直到7月12日，台中醫院還公告可供5月7日前打第一劑的民眾預約，他質疑「盧市長防疫還分藍綠，應給市民一個合理的交代」。

對此，台中市府衛生局表示，經查衛生福利部台中醫院每周均依AZ疫苗的配撥量開設第二劑接種門診，但因疫苗供貨量吃緊，未每日開設。

衛生局說，考量該院需同時協助執行中央共七個部會的第七類專案對象接種，量能負擔較大，台中市已同步於童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院、澄清綜合醫院中港分院等5家醫院開設AZ第二劑門診，民眾可預約前往，不影響接種權益。