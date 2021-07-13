【旅遊經 編輯部報導】

想讓自己的拍攝、編輯影片社群軟體或讓自己的自媒體受到關注嗎？在自媒體盛行的風潮下，讓自己的攝影的技巧再提升，幾乎成了全民運動，臺北市觀光傳播局已連續多年舉辦免費影像拍攝課程，讓有志從事社區報導的市民有機會學會拍片技能。今年觀光傳播局仍將開設手機攝影、基礎專業攝影及進階專業攝影等3種不同班別，總共6期，並從7月15日起開放網路報名。而且完成作品，還有機會獲總獎金3萬8400元！

臺北市觀光傳播局開設的課程，重視學習的完整性，從基礎的分鏡敘事、鏡頭運用及攝影操作，到進階的剪輯軟體實作和戶外實景拍攝，都安排在24小時的課程中。另外，今年不僅延續去年極具特色，且受到學員好評的綠幕攝影棚體驗課程，更新增訪談技巧課程，邀請專業主播與記者手把手教導學員成為訪談高手。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，為鼓勵市民學習社區報導的技能，錄取後只要完成全部課程及至少6分鐘作品就可獲得2000元禮券，完成的作品經評比還有機會獲得獎金，總獎金高達3萬8400元。

去年完成課程並交出作品的學員李茂樟說，一直很羨慕YouTuber獨立製作節目的能力，透過觀光傳播局精心安排的課程中，以及講師的細心指導，讓他很快學會腳本企劃、拍攝、後製剪輯等技巧，不必再羨慕YouTuber了。

劉奕霆說，今年課程將以「聽臺北說故事」為主題，希望學員以社區為出發點，從社區小角落開始發現臺北之美，並用影像來述說臺北故事。學員作品除了會在公用頻道（第3頻道）播出外，還將剪輯優秀作品製作特別節目在有線電視頻道播出，讓全國觀眾都可以看到學員努力學習的成果，及欣賞多姿多彩的臺北。

因應疫情，今年的課程將更重視防疫，正式上課後將要求學員做好量測體溫、消毒及保持適當距離。凡是設籍臺北市，或在臺北市居住、就學、工作的民眾皆可報名，每1梯次預定錄取8到12名學員。相關訊息可至活動官網(http://www.undiscoveredtaipei.tw/)查詢！