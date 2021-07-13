在台中地方臉書社團爆出，彰化確診男參與擴大匡列中彰投50人快篩。（翻攝自台中市東區南區大小事社團）

台中市13日新增本土確診1例，中區30歲男性家教（案15386），已知感染源是彰化生活活躍的案15341年輕人傳播鏈，倆人7月5日曾接觸過，衛生局也持續進行疫調，已匡列3名接觸者居家隔離與採檢，其中2名PCR檢驗陰性、1名檢驗中。

台中市政府13日下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明指出，該名確診30歲家教6月25日之後即停止上課，搬到北區與友人同住，無新冠肺炎相關症狀。7月5日曾與彰化個案15341接觸，11日彰化衛生局通知為接觸者並安排採檢，12日報告確診，Ct值29.1，目前住院隔離治療中。

曾梓展強調，該家教老師對於疫調語閃爍，目前已申請中央調閱實聯制資料，並透過手機軌跡詳查。

此外，針對12日確診的68歲計程車司機，衛生局曾梓展證實，個案已重症插管搶救，也持續進行疫調，並向中央調閱實聯制資料，目前匡列同住1人、職場8人、乘客12人、其他接觸者8人，共29人居家隔離與採檢，其中，25人陰性，4人檢驗中。

市長盧秀燕也強調，由這兩天的確診個案看來，＋0不代表疫情到終點，有確診不代表這城市沒希望，因而台中沒有鬆懈的本錢。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。