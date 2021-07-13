中央開放8日至12日首波上網預約疫苗，雲林縣府推出送ipad刺激縣民踴躍登記，催出7萬5614劑預約量，4萬3582人預約莫德納，莫德納、AZ皆可的有3萬602劑，AZ僅1390劑，預計本周五到周日在全縣醫療院所及衛生所開打AZ疫苗。

8日到12日可預約的對象是65歲以上長者、64歲到18歲患有高風險疾病者、64歲到50歲成人，雲林縣共7萬5614人上網登記，比縣府原先預期的多。

不過接下來中央配發的都是AZ疫苗，縣長張麗善呼籲，登記施打意願是AZ疫苗的民眾，收到手機簡訊後，7月15日下午5點前一定趕快登記施打地點，雲林縣預計在16日（周五）、17日、18日開始施打，估計會有3萬5000多劑AZ疫苗。

張麗善說，未來幾波疫苗將由各大醫療院所與部分衛生所負責施打，請民眾一定要預約並且牢記施打地點，有些醫療院所是挑選較大公共場所當施打站，有些鄉鎮市的醫院較多，該地衛生所就不設施打站。

例如台大雲林分院的施打站將設在雲林體育館；若瑟醫院設在虎尾多功能活動中心；中國醫藥學院附設北港醫院在中國醫藥大學北港分部快打站；麥寮長庚醫院設在麥寮國小活動中心；成大斗六分院在慈濟雲林聯絡處；斗六慈濟醫院則在院內施打，本周將有3天期限可接種。

其中以台大雲林分院的施打能量最大預計打6000人、雲基與中國醫藥大學附設北港醫院都是3000人、若瑟醫院2100人、麥寮長庚醫院1080人、成大斗六分院1000人、斗六慈濟醫院200人。