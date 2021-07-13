日本政府經濟產業省估算，太陽能發電成本到2030年將首度低於核電成本，成為最便宜的發電方式，原因跟太陽能板降價及核電廠增加安全對策以致成本增加等有關。

日本首相菅義偉今年4月明確宣示日本2030年度溫室氣體減量新目標，從原本較2013年度減少26%，大幅提高到減少46%。要達成這個困難的目標，日本政府將重新修正現行能源組合（發電量結構），大幅提高可再生能源占發電總量比率，降低火力發電占比。

日本放送協會（NHK）報導，為達成減碳目標，日本政府今年將修訂「能源基本計畫」，經產省針對2030 年時新設發電廠進行發電成本分析，並在昨天的審議會上提出。

根據經產省分析，從每1kWh（千瓦時）發電成本來看，商業用太陽能約介於8日圓前半（8日圓到8.5日圓）到11日圓後半（11.5日圓到11.9日圓）間；核電則超過11日圓後半；燃氣介於10日圓後半到14日圓前半；燃煤介於13日圓後半到22日圓前半。

經產省6年前估算各發電方式成本時，核電是最便宜的發電方式，但核電廠必須增加安全對策，導致估算2030年每1kWh發電成本增加超過一日圓。

反觀太陽能每1kWh發電成本則較6年前降低約4日圓，估算在2030年將成為最便宜的發電方式。這也是太陽能發電成本首度低於核電。

不過，太陽能發電受天候變化影響，發電量也會出現大幅波動，所以實際應用上仍需要以火力發電作為後援電力，但這部分的費用並未包括在太陽能發電成本估算中。因此，經產省針對整體發電成本也將持續進行討論。

富士新聞網報導，日本環境大臣小泉進次郎今天對此正面評價，認為太陽能預料將成為最便宜發電方式是「劃時代的」。

小泉說，雖然持續推動可再生能源是政府最優先原則，但在成本方面也變得更加明確。