周一美股高檔盤堅。今日電子股續當主流，早盤台積電(2330)重回600元大關領漲電子權值股，指數衝上17999.32點，「差一點」上萬八。傳產2大金剛之航運股休兵回檔，鋼鐵人跌多漲少，多數皆壓低整理。電子股不止權王給力，股王矽力-KY(6415)及股后大立光(1008)同樣維持高檔；華邦電(2344)今日秒填息；電動車零組件概念股狂飆，強茂、新唐聯袂鎖漲停，朋程(8255)漲幅也在8%以上，電子火力猛，指數盤中再創新高，隨後又拉回到萬八之下多空角力，終場收漲33.19點，為17847.52點。今日外資(不含外資自營商)買超229.4584億元，投信買超5.5877億元，自營商買超21.4196億元，三大法人買超256.46億元。

上市櫃公司6月營收3.35兆元，年增15.21%，月增4.76%，創史上同期新高；累計上半年營收19.16兆元，年增21.55%，更寫下歷史新高紀錄。法人表示，運輸、半導體及鋼鐵三大產業紅不讓，7月營收樂觀以待。由於航運、鋼鐵前期已漲多，資金流動到電子股，台積電領軍半導股族群衝高，成為電子領頭羊；光電、網通、他電、零組件早盤齊揚呼應。鋼鐵與航運股跌幅重，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全打入跌停，多方失血引爆資金出走潮，終場上市航運股中9檔以跌停作收。傳產光環則聚焦在玻陶股身上，台玻(1802)挾6月與上半年營收利多，股價風光重回40元，拉抬玻陶股人氣。觀光股迎微解封，不過全台禁內用未解除，餐飲股表現平淡，倒是樂園股期待遊客陸續走出來為營運注入活水，劍湖山、六福一度走高；健身健雖然也在微解封之列，但人民防疫意識高，回流人數不多，柏文(8462)沿5日線跳動。

6月營收公布完畢，台股進入半年報加上股東會高峰，接下來買盤關注企業獲利表現，財報行情可期。不過今日台股創高後再度引發獲利了結資金出走，指數大漲200餘點急拉回一度翻黑，終場收漲33.19點，5日RSI為60.90，10日RSI為63.54，9日K值為58.76，9日D值為66.14，20日乖離率為1.51。周一外資轉買超154.6678億元，今日外資再買229億元，銀彈充沛下，台股再創新高，強守5日線上。法人認為，時序進入電子產業旺季，並搭上蘋果拉貨潮及歐美經濟解封帶動的庫存回補潮，利多行情可期。在技術面月線未跌破之前，建議持續偏多操作。

瀚亞投信投資長劉興唐認為，由於盤面資金輪動，企業獲利成長持續，以及第三季電子股旺季效應帶動下，資金可望從傳產族群回流電子股，未來還有機會再挑戰新高。操作上看好車用電子需求升溫，相關供應鏈可望受惠，如車用半導體、二極體、導線架及車用電子零組件等。同時可挑選今年獲利成長樂觀，且評價面合理的族群，持續鎖定訂單需求暢旺題材加持的類股，如上游半導體，晶圓代工、ABF載板，以及TDD驅動IC。