有超過90萬名法國人在周一晚間蜂擁地趕去登記新冠疫苗的接種預約。此前，法國總統馬克宏(Macron)警告民眾必須去接種疫苗，如果沒有接種疫苗或是檢測陰性的健康通行證，未來可能面臨移動的社交管制。

馬克宏在周一表示，目前疫苗接種不是強制性的，但是社交限制未來將會集中在未接種疫苗者。

醫護人員也必須在9月15日前完成接種，此對醫護人員和相關工作者為強制性措施。

Doctolib是法國最大的用於預約疫苗接種的線上網站，該網站負責人Stanislas Niox-Chateau表示，在總統宣布之後，預約人數創下新紀錄，幾分鐘之內網站就擠爆了750萬個連結拜訪，周一總共有超過90萬名法國人上線登記預約，比今年5月11日的紀錄多出一倍。

馬克宏還表示，參加大型活動所需的健康通行證，現在將被廣泛使用，包括在進入餐館、電影院和劇院之時。八月開始，登上長途火車或飛機，同樣也會要求出示該健康證件。

疫苗接種進度的慢速以及染疫人數的增加，迫使法國政府重新思考防疫策略。

法國周一新報1260名單日確診人數。

另外英國在周一則新增驚人的3萬4471名單日染疫人數，較前一日的3.17萬人更多，以及6名死亡人數。