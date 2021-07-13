美國農業部（USDA）周一表示，受到嚴重乾旱氣候影響，美國北部大平原區的春麥（Spring wheat）收成可能創下33年新低。

該地區是美國主要的農業地帶。

春麥通常占美國小麥總產量的四分之一，春麥短缺意味著用於製作麵包和比薩麵團的麵粉供應將趨於緊張。這個美國糧倉生產的小麥，因其品質和高蛋白質含量而備受碾麥廠青睞。

美國農業部周一將2021年春麥收成預測調降至3.45億蒲式耳（bushel, 穀物計量單位），較去年同期大減41%，並創下1988年以來新低。明尼亞波里斯穀物交易所（Minneapolis Grain Exchange）的基準期貨價格應聲飆漲逾5%。芝加哥期貨交易所冬麥合約價隨後跟進，勁揚3%～4%。

美國小麥價格飆升，將給仰賴進口的國家帶來更大的壓力。這些國家正苦於應付食品通膨和全球糧食運輸成本持續上揚。

加拿大大草原（Canadian Prairies）的嚴重乾旱恐進一步減少春麥供應。美國和加拿大生產的大部分春麥都用於出口。

Price Futures Group分析師Jack Scoville表示，春麥產量遠低於預期，但碾麥廠會買單，我們也是，好消息是每條麵包或一包麥片中的小麥只值幾分錢，但即便如此，價格還是會慢慢上漲。

美國農業部表示，春麥產量的損失，部分應可由豐收的美國冬麥所抵消，但美國小麥的供應仍將面臨8年來最吃緊的情況。