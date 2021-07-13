正值民間消費不振與緊急狀態重啟之際的日本，16日，該國央行也將結束為期兩天的政策會議。外界預估，日本央行對經濟前景，還是保持謹慎樂觀態度，不過會把經濟成長率(GDP)大幅下修。

此外，因全球氣候變化恐會影響未來景氣發展，因此，日本央行屆時還會公布更多政策細節，並在2022年底推行。

據悉，預計16日結束為期兩天的政策會議結論，日本央行殖利率曲線控制(YCC)的短期利率還是維持負0.1%，以及10年期公債殖利率在0%不變。

Businesshala網媒預估，日本央行在16日會把2021財年原GDP預估值，從3個月的4%大幅下修。

據悉，日本央行會忍痛大砍經濟成長預估值，應該是民間消費萎靡，加上12日又重啟警急狀態，讓東奧可能帶來的經濟效應破滅。因此，日本央行對第3季景氣反彈的可能性已不抱期望。

但在日本疫苗接種率緩步增加狀況下，日本央行可能還是會維持景氣溫和復甦的看法。同時，也將小幅上調下個財年成長預估。因為緊急狀態重啟並不會摧毀經濟成長，只是把GDP延遲增加而已。

日前，日本央行預估下個財年經濟成長將增2.4%。

在周五到期的計劃綱要中，日本央行可能會向為旨在應對氣候變化的活動提供貸款的貸方提供零利率的長期資金。