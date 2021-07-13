蘇等人以每個300元到400元的成本，自蝦皮拍賣網站、淘寶拍賣網站及Amazon購物網站訂購後，由大陸進口未經查驗登記與取得輸入、販賣許可之「血氧機」。（圖／士林地檢署提供）

富康活力藥局今年5月下旬起以每個1490元，販賣「血氧機」給民眾。（圖：士林地檢署提供）

富康活力藥局今年5月下旬起以每個1490元，販賣「血氧機」給民眾。（圖：士林地檢署提供）

士林地檢署偵辦「富康活力醫藥公司」連鎖藥局，未經許可輸入、販賣醫療用血氧飽和測定儀，12日搜索富康活力公司旗下連鎖藥局共7處，查扣531個未經查驗登記的「血氧機」，負責人蘇崑彰坦承因疫情急遽升高，錯誤自境外引進未經核准的血氧幾，自願繳回119萬犯罪所得，檢察官複訊後諭令50萬元交保，其他藥局負責人均請回。

富康活力公司負責人蘇崑彰等人，以及旗下連鎖藥局遍及新北市汐止區、中和區、新店區及基隆市七堵區等處，蘇等人利用社群網站「FACEBOOK」粉絲專頁及各該藥局張貼廣告，自今年5月下旬起以每個1490元，販賣「血氧機」給民眾。

蘇等人以每個300元到400元的成本，自蝦皮拍賣網站、淘寶拍賣網站及Amazon購物網站訂購後，由大陸進口未經查驗登記與取得輸入、販賣許可之「血氧機」，升級第3級警戒以來，已售出約800餘個，犯罪所得約119萬餘元。

檢察官昨搜索連鎖藥局等7處，帶回蘇崑彰夫婦以及連鎖藥局吳姓負責人等7人，查扣血氧機531個、進銷貨單據、網頁資料、帳冊等事證，而富康活力公司網頁已刊出道歉啟事，並稱努力尋找貨源之時，錯誤自境外引進未經主管機關查驗登記的血氧機產品，願回收所有相關產品並全額退費，並致上十二萬分歉意。