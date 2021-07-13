總統蔡英文宣示7月底要達25％的疫苗覆蓋率，但有醫師認為案目前施打速度，恐得等到8月中才能達標，意味著三級警戒也要再延一個月。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，接下來我國將採用劑次人口比估算覆蓋率，目前數據為16.27％，因此達標應不需要等到8月中。

所謂劑次人口比，就是不單看施打第一劑疫苗的人數，將第一劑、第二劑的接種數字加總後除以全體人口比。指揮中心發言人莊人祥表示，我國至少打第一劑疫苗的涵蓋率為15.9％，若用劑次人口比計算為16.27％，因此估計達到25％的涵蓋率應不會到8月中這麼久。

莊人祥解釋，即便用原先的第一劑涵蓋率來推估，國內達到25％覆蓋率的速度也不會到8月中，可能七月底就有機會達標。陳時中也定調，未來計算疫苗覆蓋率都將改用劑次人口比。

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