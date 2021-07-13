日本東京都首例 未滿10歲女童染疫變重症 17:042021/07/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本昨天全境新增1506例確診病例及3例死亡病例；重症患者總數432人。(圖／中央社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東京都昨天通報新增502例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，另有1名未滿10歲女童在染疫後演變為重症，是東京都首例未滿10歲的重症患者。 日本讀賣新聞報導，這名女童沒有高血壓、糖尿病等基礎疾病，目前正住院以人工呼吸器治療。 日本昨天全境新增1506例確診病例及3例死亡病例；重症患者總數432人。 根據日本政府統計，截至本月12日為止，疫苗接種次數達6025萬次（包含第1劑與第2劑）；其中3760萬次是接種第1劑，接種率達29.6%。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 自稱上帝派來的 落網美醫生統治海地瘋狂計畫曝光 - 國際 Google和媒體談判沒誠意 大國下重手了 開罰166億天價 - 國際 富國瘋打第3劑疫苗 世衛秘書長火大撂重話 - 國際 印度11觀光客自拍被雷打死 一天68人被劈死 - 國際 傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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