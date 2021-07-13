日本東京都昨天通報新增502例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，另有1名未滿10歲女童在染疫後演變為重症，是東京都首例未滿10歲的重症患者。

日本讀賣新聞報導，這名女童沒有高血壓、糖尿病等基礎疾病，目前正住院以人工呼吸器治療。

日本昨天全境新增1506例確診病例及3例死亡病例；重症患者總數432人。

根據日本政府統計，截至本月12日為止，疫苗接種次數達6025萬次（包含第1劑與第2劑）；其中3760萬次是接種第1劑，接種率達29.6%。