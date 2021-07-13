美股6月資金開始重回科技股，7月科技股明顯回神，那斯達克在7月12日再創歷史新高，台股電子股也終於回神，重返市場主流，據統計，13日國內11檔科技主題ETF中，盤中股價率先創新高有：元大未來通訊、元大全球AI、富邦NASDAQ，以及近期3檔新掛牌的永豐中國科技50、富邦台灣半導體、中信關鍵半導體。

元大全球人工智慧ETF研究團隊指出，隨著5G逐步落地，擴大了AI技術可應用面，有關產品和服務正在改變人類生活的很多面向，在交通、金融、工業、能源、媒體等各個行業等，都能感受到相關應用，看好科技大趨勢者，可透過ETF布局海外頂尖企業。

依AI數據公司Appen於6月中發布的「AI與機器學習年度狀況報告」，指出，企業在2021年用於AI的預算有望較去年大增55%，顯示在全球疫情下，企業正在加速其AI戰略，並相應地大幅增加預算。

另根據統計資料庫Statista數據，預計從2020年底到2025年底，全球AI軟體收入將增長約5倍，反應AI產業已是不容忽視的投資機會，而這成長動能也積極反應在相關個股的股價表現上。

投信業者說明，AI領域最值得注意的領域包含A、B、C三大主軸，Algorithm（演算法），像社交軟體、搜尋引擎，代表企業就是臉書、推特、Google等；Big Data（大數據），像是雲端中心、數據儲存，代表公司例如Net APP，至於Computing（運算立），包含IC設計、半導體設備、記憶體等，代表企業有Nvidia（輝達）。

元大5G ETF研究團隊表示，半導體設備需求龐大，在目前晶片產能不足問題仍未解的情況下，半導體出貨金額依舊持續走高，目前在新冠疫情持續推動數位轉型，各國政府爭相投入5G發展的情境下，如美國日前即推過《美國創新及競爭法》以強化5G、半導體相關產業發展，預期也會有更多國家跟進。

在大趨勢的推動下，今年下半年對半導體設備的需求只會增不會減，5G產業中長線看好，建議投資人可選擇全球布局的5G ETF參與5G新科技成長。