權值王台積電睡獅甦醒，13日重回600元大關之上，隨法說會召開在即，多頭派外資陸續集結，匯豐證券最新預料，台積電第三季財測將令市場大感驚喜，營收季增幅度上看二成，是外資圈看台積電第三季展望最樂觀者。

匯豐證券認為，台積電第三季營收將繳出超乎預期水準，主要受惠蘋果iPhone新機貢獻推升5奈米製程放量，且考量iPhone量產時程相比2020年下半年時，將回歸正常化，因此，絕大多數營收貢獻會發生在第三季，同時，隨台積電克服先前5奈米製程動能稍緩問題，第三季單季毛利率亦將上看52.5％，享受營運甜美果實。

回歸第二季營運表現，台積電單季營收小幅超越財測高標，匯豐認為，受惠於產能利用率高漲，台積電第二季毛利率應為51.3％，處財測值49.5～51.5％上緣，整體而言，財報不會給市場帶來過分驚喜。

匯豐維持對台積電720元股價預期，並說明，台積電憑藉其資本支出擴張計畫，可達成2022～2025年15％的年複合成長率目標，有鑑於此，賦予2022年預估每股純益26倍本益比並不過分。