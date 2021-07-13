股神巴菲特(Warren Buffett)以集中投資策略聞名，今年他投資在標普500指數的3檔股票，為他賺進可觀的回報，利潤高達75%，價值近375億美元(約新台幣1.05兆元)，這3檔股票其中一檔是大家都知道的智慧型手機龍頭蘋果(Apple)，另外2檔分別是美國銀行(Bank of America)與美國運通(American Express)。

《投資者商業日報》根據標普全球市場情報及MarketSmith的數據分析發現，巴菲特的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)投資組合中排名前3名的蘋果、美國銀行、美國運通，即為波克夏貢獻了4分之3的利潤。

外媒報導指出，波克夏最近公布的數據顯示，投資美國上市股票的持股價值今年已增加375億美元，其中，蘋果占29.4%，美銀占25.7%，美國運通占20.6%。

報導指出，波克夏目前持有蘋果8.87億股股票，今年已為巴菲特帶來110億美元的利潤，波克夏是蘋果的第3大股東，約持有5%的股票。雖然蘋果股價今年上漲9.4%，低於標普500指數的16.3%，但蘋果在過去1個月飆漲近13%，而標普同期反而上漲不到3%。

巴菲特在金融類股的2筆巨額投資也開始獲得回報，報導表示，目前波克夏持有美銀超過10億股股票，股票價值今年已上漲31%，為波克夏帶來96億美元的獲利。波克夏也持有美國運通1.516億股股票，今年飆升逾40%，利潤超過77億美元，波克夏持有美國運通近19%的股份，是美國運通的第一大股東。