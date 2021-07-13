桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心13日宣布桃園新增2起本土確診案例，2人都位處桃園區，其中11日公布的感染源不明的男確診者（案15339），再添1親友確診，累計該傳播鏈已有3人染疫，另外因1例還在疫調中、1例已匡列，因此無公告足跡。

桃園市政府指出，2名確診者年齡為20多歲至30多歲，戶籍都在桃園，接觸其他確診者1人(案15407)，調查中1人(案15406)。桃園累計確診者859人，目前居家隔離人數232人。