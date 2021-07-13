桃園今＋2 感染源不明 已釀2親友確診 15:392021/07/13 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供) 中央流行疫情指揮中心13日宣布桃園新增2起本土確診案例，2人都位處桃園區，其中11日公布的感染源不明的男確診者（案15339），再添1親友確診，累計該傳播鏈已有3人染疫，另外因1例還在疫調中、1例已匡列，因此無公告足跡。 桃園市政府指出，2名確診者年齡為20多歲至30多歲，戶籍都在桃園，接觸其他確診者1人(案15407)，調查中1人(案15406)。桃園累計確診者859人，目前居家隔離人數232人。 北市疫情轉「家庭感染」 醫爆一次兩戶10人確診 台積電員工確診 男宿全面採檢 286人篩檢結果出爐 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #桃園 #親友 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長照機構解封初步方案出爐 工作人員施打率達8成、住民接種滿14天才能去 10:522021/07/13 生活 《國際社會》Delta變種太強 韓連7天新染疫破千 10:022021/07/13 財經 台中觀光場域有限度開放 盧秀燕：出遊做好防疫措施 13:542021/07/13 生活 桃園民俗活動遵照中央 鄭文燦：中元普渡不會訂地方規範 10:512021/07/13 生活 大陸昨增29例確診 廈門通報2例均來自台灣 10:502021/07/13 兩岸 今起全台微解封 醫斷言：726仍不會開放餐飲內用 08:292021/07/13 生活 疫情升溫 西班牙2觀光大區再祭防疫限制 12:302021/07/13 國際 未遵守防疫措施致勞工確診 職安署：至少已開罰1家單位 11:432021/07/13 生活 法國希臘強制醫護人員接種疫苗 推健康通行證 12:312021/07/13 國際 台中68歲運將確診 感染源不明 04:102021/07/13 地方新聞 新北＋10 5人與北市有關 04:102021/07/13 地方新聞 生活熱門新聞 說好的130萬呢？AZ登記人數唐鳳鬧大烏龍 第三輪僅6.3萬人有意願 - 生活 疫苗第二劑怎預約？指揮中心釋疑：莫德納、AZ做法不同 - 生活 莫德納、BNT、AZ打哪個好 專家曝最有效疫苗：快去打 - 生活 6成民眾選莫德納 8／5開打！50歲以下最快這天接種 - 生活 疫苗混打效果更好？牛津大學試驗這樣打多10倍抗體 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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