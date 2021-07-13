法國政府今（13）日宣布對美國網路搜尋巨擘谷歌（Google）開罰5億歐元（約新台幣166億元），指控谷歌和媒體針對線上內容版權費用談判時「不真誠」。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，針對新聞版權問題，法國反壟斷機構今日宣布對谷歌重罰5億歐元。

法國政府指控，谷歌未能就重新出版新聞內容和媒體機構進行「真誠」的談判。

谷歌6月時就曾因為濫用網路廣告市場優勢，被法國開罰2億2000萬歐元（約新台幣73億元）。

谷歌接下來有2個月期限，必須提出如何補償新聞機構及其他出版商內容的方式，如果谷歌沒有提出補償辦法，屆時將額外面臨每天最高90萬歐元的罰款（約新台幣2986萬元）。

包括法國綜合報導聯盟（APIG）、SEPM、法新社等媒體出版商指控谷歌未能與他們進行真誠對話，在支付線上媒體內容找到共通點。

谷歌先前已和法國媒體達成涉及「鄰接權」（neighbouring rights）的協議，也就是要求谷歌支付透過網路搜索顯示的新聞內容報酬，這項協議為谷歌和各媒體針對付費問題進行談判建立架構。

報導指出，此案的重點在於谷歌違反了法國反壟斷機構先前發布的臨時命令，該命令要求一旦有新的出版商要求谷歌進行談判，雙方就必須在3個月內進行談判。

法國市場競爭當局主管戴席瓦（Isabelle de Silva）在聲明中表示，「當主管機構發布命令規範公司義務時，公司就應該嚴格遵守，但很不幸地，情況並非如此。」

先前有多家媒體指控，谷歌在談判過程中沒有提供相關流量數據，以確定使用線上媒體新聞的補償標準。

針對法國開罰，谷歌回應「失望」，強調整個過程都展現真誠，認為開罰忽視了谷歌所做出的努力，以及新聞在谷歌平台上運作的實際狀況。谷歌還強調，谷歌是至今唯一一間就「鄰接權」宣布達成協議的公司。

法國綜合報導聯盟（APIG）代表《世界報》（Le Monde）、《費加洛報》（Le Figaro）等法國主流大報。