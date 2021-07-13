美股三大指數再創新高，今年下半年美股就交出漂亮成績單，包括S&P 500、道瓊工業以及NASDAQ三大指數頻創新高，12日收盤三大指數續兩日創高，連帶投信發行的15檔美股相關ETF績效水漲船高，以今年以來績效表現來看，群益道瓊美國地產ETF(00714)漲幅23.39%表現最佳，進一步以今年預估配息率高低來看，群益道瓊美國地產ETF(00714)配息率高達6.92%表現居冠。整體而言，美股ETF以往總是科技掛帥，今年來群益道瓊美國地產ETF(00714)以地產ETF之居打敗所有科技型及其他ETF，堪稱美股ETF中的報酬率與配息率雙冠王。

群益投信表示，美股創新高，後市持續看俏，美國經濟韌性尚佳，加上美國企業財報仍佳，顯示美國企業經營及獲利能力不俗，對後市不看淡，過去美股鎂光燈都聚焦在科技股表現，隨著美國經濟復甦，通膨壓力也跟著浮現，接下來通膨走勢仍須關注，當前仍處低房貸利率環境，也促使投資人將現金換許較為保值的不動產以對抗通膨，不動產需求亦逐步回溫，也進一步帶動REITs表現，加上當前低利環境未變，市場收益需求不墜，而REITs穩定配息的機制，亦能滿足投資人對收益的渴望，可說是資本利得、收益兩頭賺，建議投資人不妨透過配置相關ETF，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示，一般而言，美股REITs殖利率多在3%左右的水準，今年以來近期美國景氣與獲利成長皆來到疫情以來高點，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得也連帶水漲船高，道瓊美國地產指數總報酬光上半年漲幅就高達20%，優於S&P500指數漲幅15%，當前美國經濟數據表現穩健向好，近期經濟指標為疫情以來高點，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，基本面有利於房市表現，再加上現在幾乎是歷史新低的房貸利率，房市明顯轉熱，帶動美國成屋和新屋銷售上行，自有住宅空屋數值也位於低點，表示房屋市場供給緊張，加上美國REITs股利率仍具吸引力，因此將更吸引市場資金配置，美國REITs後市表現可期。