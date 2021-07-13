主計總處近期公布人力資源調查，5月份就業人數較4月份大減12.6萬人，失業率亦攀升至4.11%。此外根據中信房屋調查統計，近5成民眾因疫情而導致收入減少，當中更有43%的受訪者正背負貸款而感到壓力，兩項統計結果均顯示疫情嚴重影響民眾生計，勞工生活支出正面臨巨大的壓力。

中信房屋日前調查民眾在疫情期間收入的變化及影響，結果發現有49.6%的受訪者在疫情警戒升級至3級之後，收入因而減少。收入減少的程度，以10%左右最多，收入減少20%、30%、50%的比例也明顯較多。至於在收入減少的狀況下，有哪些還款項目會受到影響，調查顯示以信用貸款及房屋貸款衝擊較大，佔比分別為16%及10%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，企業商家疫情期間營收慘澹，部分勞工甚至面臨無薪假或失業，造成薪資收入短缺，直接影響消費性支出與消費性貸款。張漢超說，消費性貸款又以信用貸款及房屋貸款為主，當收入受到衝擊時，可能直接會影響到個人的還款能力。

以千萬房貸為例，若採年利率1.31%並以20年貸款期間、無寬限期試算，平均每月至少要還款4.7萬元，對一般人而言，負擔已是相當沉重，如不幸生活又陷入困境，最終很可能連房貸都會面臨繳不出的窘境。

張漢超指出，倘若民眾繳付貸款發生困難，首先應主動與承貸機構進行協商溝通，因為銀行是不會自動幫你處理的。通常金融機構可提供展延寬限期、延長還款年限，或以原屋增貸的方式來減輕資金壓力，雖然最終所繳付的總利息會增加，但當前的還款壓力還是能稍稍舒緩，因此千萬別逕自停繳，以免影響個人信用記錄、造成日後與金融機構打交道時的困難。