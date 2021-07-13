陳伊（伊伊）不僅是女團「伊梓帆」的成員，也是中華職棒「Rakuten Girls」樂天女孩團員之一，有著可愛虎牙和姣好身材，被譽為「虎牙甜心」，最近她為了拍攝寫真，到處尋找超辣的泳裝，而她也曬出性感第一彈，側邊一整排的挖洞設計，讓網友看了都快噴鼻血。

伊伊曬出「性感第一彈」，透露因為要拍寫真，所以正在尋覓火辣的比基尼。而她也大方曝光試穿照，只見她穿上白色削肩連身高衩泳裝，側面心機全開，只用綁帶將前後二片布連接起來，性感腰線和蜜桃臀都看光，神秘地帶若隱若現，性感指數破表。

伊伊泳裝心機開洞，好身材全都露。(圖／翻攝自IG)

網友看了都紛紛留言，「太過分了」、「這個曲線太犯規了」、「美到我一定去買」，也讓粉絲都相當期待寫真成品上市。陳伊2013年加入LamiGirls，是當時隊內十分受歡迎的女孩，2015年因和梓梓、小帆拍攝「挺柱桌曆」，遭球團以違約及觸犯競業條款禁賽至年底，之後就退出球團，三人組成女團「伊梓帆」在2016年出道。

目前「伊梓帆」單飛各自發展，小帆重新回到樂天桃猿擔任樂天女孩的舞蹈副總監，伊伊也報名參加徵選，今年重回樂天桃猿啦啦隊，她坦言「我還是最喜歡在球場上，面對觀眾的那種氛圍」。