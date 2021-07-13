新北市65歲以上長者疫苗預約今最後一天開放，新北市長侯友宜表示，65歲以上長者疫苗預約，已預約9萬8250人，預約率87.8％，呼籲長者在今下午5時前趕快預約，明、後天將開始接種。

侯友宜說，67歲以上長者施打莫德納疫苗已接種5萬3511人，接種率97％，針對65歲以上長者目前預約量仍剩餘1萬3649人次。

針對社區篩檢站陽性率，侯友宜也說昨日篩檢3675人，有105人有北農、環南市場接觸史，篩出6人陽性，蘆洲4人、新莊2人，因為蘆洲區確診都是同家庭的群聚，所以昨日陽性率較特殊，社區篩檢陽性率為0.2％，不過整體仍是0.7％，未有改變。

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