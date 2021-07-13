行政院政委唐鳳設計的公費疫苗預約登記系統正式上線，但有民眾在本土疫情爆發前已接種第一劑，第二劑是否仍需要自行預約？會不會導致第二劑施打時間延遲？對此中央流行疫情指揮中心回應，目前傾向使用公費疫苗預約平台，估計7月底確定。

指揮中心指揮官陳時中表示，第二劑AZ間隔時間為10到12週，目前已分配第二劑所需劑量給需要的民眾，莫德納則以第一類醫事人員、機組員及孕婦可以在28天後接種第二劑，其餘則改為10到12週後接種第二劑。

準備施打第二劑的民眾，是否要透過疫苗預約登記平台預約？陳時中表示，唐鳳政委正在積極進行研究，看如何才會比較順暢；目前先把第一劑的安排妥當，那時候可能對疫苗進貨掌握更清楚，再來做資訊系統的安排。

莊人祥在記者會後補充說明，過去第一至三類施打AZ疫苗第一劑的人員，可循原先的醫院預約系統登記接種第二劑；其他類別人員若已接種第一劑AZ，可透過公費疫苗預約平台登記第二劑疫苗。

至於近期接種莫德納疫苗第一劑的人員，雖然仍在討論第二劑的預約方式，但目前傾向使用公費疫苗預約平台，估計7月底就會有具體方案出爐。