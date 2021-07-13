藍委陳以信分享過去幫前總統馬英九慶生小故事。（摘自陳以信臉書）

今天是前總統馬英九71歲生日，也是微解封首日，國民黨革實院長羅智強今天一大清早去「堵」馬英九，獻上蛋糕與祝福，感慨台灣曾有如此清廉正直、一心為國的總統，藍委陳以信透露，前老闆是位不願過生日的總統，為跟過樸實無華、奉獻無私的總統感到驕傲。

羅智強表示，今天是馬英九的生日，知道馬有晨運的習慣，因此起了個大早去「堵」馬英九，送一盒蛋糕，獻上生日祝福，而不太自己慶生的馬英九，以往都是別人在他的行程和活動中，大家一起幫他慶生。

羅智強說，但今年因為疫情，不太會有行程活動，所以，親自送蛋糕為馬英九祝福，馬看到我大清早送蛋糕來，很驚訝也很開心。他感嘆，政黨輪替後這些年愈發感慨，台灣曾有一位如此清廉正直、一心為國的總統，但我們並不珍惜，我永遠以曾為馬團隊的一員為榮。

藍委陳以信指出，我的前老闆今天生日，看到老戰友羅智強與李佳霏親自守在他家樓下，為馬送上生日蛋糕的舉動，讓我感到很溫馨，但也很感嘆，外界可能不知道前老闆一向不願讓人家幫他過生日，羅智強才不得已出此下策，趁他晨運結束，在家門口送上蛋糕，跑都跑不掉。

陳以信說，其實都當到總統了，只要願意過生日，生日一定過不完，從暖壽到祝壽到延壽，連吃一個禮拜也不誇張，但前老闆從來沒有，記得有一年我正好在他生日前兩天，陪他與幾位友人吃飯，席中我請人把蛋糕拿出來，他驚訝一下，笑著說「我們破了他不過生日的規矩」。

陳以信強調，雖然我覺得有點困窘，但更覺得佩服也感到驕傲，驕傲自己跟過這樣樸實無華奉獻無私的總統，「馬總統生日快樂」。