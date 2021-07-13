為了讓身在第一線的打火弟兄能在疫情下保護自身與救災安全，包括鑫圓方實業有限公司等10家公司，特別聯合捐贈能快速且有效殺死細菌及新冠病毒的「科技防疫」神器，供內湖、南港中隊及其轄內分隊共9處消防單位，希望共同守護港湖兩區打火弟兄們，替他們提升防疫安全，今(13日)上午在民權分隊，舉辦飛利浦UV-C消毒車9台捐贈儀式，內湖區林秉宗區長、南港區王先黎區長均全程參與授贈儀式，並由消防局第三大隊王證雄大隊長及第二大隊洪超倫大隊長代表接受捐贈。

雖然疫情稍緩，但仍有零星第一線防疫人員確診的消息傳出，同樣位居抗疫第一線的消防人員要承擔各種可能直接或間接接觸確診者的高風險任務，亦使弟兄們染疫風險大幅提升。

一直以行動力挺前線警消醫護的鑫圓方實業有限公司林鈺峰董事長，在眾多民間企業好友鼎力響應下，於短時間內集結大家的愛心，完成前兩波「消毒神車」的捐贈，並迅速送到全台眾多醫療院所及警察同仁手上。此次林董事長與台灣昕諾飛(股)公司全球副總裁余永濤再度攜手號召民間企業好友們，並透過臺北市義消總隊陳尤雪副總隊長、游淑慧議員及李明賢議員的幫忙，再次聯合捐贈9部「飛利浦UV-C消毒推車」。

這款被稱為「消毒神車」的消毒器材，主要是UV-C紫外線消毒殺菌功效經過世界衛生組織認可，能殺死新冠病毒讓COVID-19無所遁形。UV-C消毒技術早在1930年起就被歐美普遍應用於預防麻疹及其他流行病的傳播。

飛利浦致力於該技術已有40年的時間，對UV-C的應用領域也已實際共有35年經驗，可說是UV-C業界指標及全球領導者。台灣昕諾飛專案業務總監龔柏丞說明：「飛利浦UV-C消毒燈管能有效破壞微生物的DNA、RNA，抑制病毒及微生物孳生，飛利浦更聯合波士頓大學測試證實，UV-C光源可在6秒內滅活99%新型冠狀病毒，且飛利浦燈管內含有特殊塗層，能抑制殺菌時臭氧的外溢並兼具環保不造成汙染。」

本次活動發起人林鈺峰董事長表示：「消防人員於疫情期間出勤任務，並非每次都能及時穿著完善的防護裝備，但他們仍以保護人民生命財產為己任，不懼染疫風險站在第一線，我內心既感動也不捨，於是我們再次廣邀身邊的企業好友們為力挺第一線戰士出一份心力，本次我們共同捐贈9台飛利浦UV-C消毒車給內湖南港兩個行政區的所有消防單位，希望能幫辛苦的消防弟兄們打造更安心的工作環境。」

臺北市政府消防局特別對此次力挺消防同仁的鑫圓方實業有限公司、台灣昕諾飛(股)公司(飛利浦照明)、全廣投資(股)公司、佳世興實業(股)公司、亨基國際開發有限公司、鈜立實業有限公司、無一設計有限公司、神工國際汽車皮飾、寶豐企業有限公司、葡京企業等的無私奉獻深表感謝，臺北市政府消防局亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，不斷持續精進與突破，守護每一位臺北市民，打造一個安心、放心的生活環境。