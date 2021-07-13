縣長楊文科（右）到體育館關心幼教人員施打疫苗情形。（羅浚濱攝）

新竹縣幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工列第7類，分3個梯次在大型接種站施打，前兩場接種人數達9成以上，13日最後一梯次在縣立體育館預計施打911人，出現大排長龍的景象，館內則撥放客家歌曲，舒緩眾人心情。

縣長楊文科表示，在體育館最後一梯次幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工，連同昨天托嬰中托育人員約有3千多施打，間接提升新竹縣幼兒防疫安全，強化照顧嬰幼兒防疫網。

楊文科提醒，尚未接種疫苗第6、8、9、10類民眾，可透過中央「COVID-19公費疫苗登記預約平台」進行意願登記，選擇不同種類疫苗，也歡迎縣內孕婦在14日前，盡快上衛生局網站預約疫苗接種。

立委林思銘、新竹朝陽扶輪社創社長彭泓瑋、縣議員吳旭智、蔡志環及新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜，則送上便當、飲料、點心、水果等應援品，感謝一直守護新竹縣防疫安全的醫護人員。

到體育館大型接種站打疫苗的人潮較多，大家都保持距離遵守秩序，在館內一條龍式的報到休息區十分快速。吳姓幼教師說，她花了50分鐘左右打完疫苗，發現現場撥放客家歌曲，非常有在地特色，令人備感親切、溫馨。

縣府在三個大型疫苗施打站裝設音響，播放由客家歌手曾仲偉、謝宇威無償授權文化局的創作歌曲，湖口衛生所則在王爺壟運動公園接種站，安排志工拉奏小提琴，期望用音樂舒緩疫情以來眾人的負面情緒。