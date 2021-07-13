李亮瑾、張峰奇因合作拍戲擦出愛火，小倆口在2019年登記結婚，並在今年3月喜迎兒子「阿卡將」出生，開心升格當媽的李亮瑾，日前則感嘆自己產後身材變成虎背熊腰、女神變女嬸，而李亮瑾今（13日）則曬出手貼痠痛貼布藥膏照，直呼：「只能說這真是『媽媽日常』啊！」

升格為人母的李亮瑾沉浸在當媽喜悅，她今早則在臉書透露，到婦產科複診時，醫生看到她的手臂上貼痠痛貼布，並笑說：「辛苦了，媽媽手出現了，我開個院內的痠痛貼布給你」，提醒李亮瑾之後再找師傅推拿按摩。

也讓李亮瑾無奈苦笑：「看婦科拿藥是痠痛貼布藥膏，只能說這真是『媽媽日常』啊！」不過對李亮瑾來說，則是甜蜜的負擔，網友紛紛留言：「甜蜜媽媽手」、「辛苦了亮亮，但只要看著阿卡將在累都開心」，也釣出李亮瑾噴母愛直呼，自己去醫院才2個小時，就開始想兒子了。

李亮瑾曬手貼痠痛貼布藥膏照，直呼是「媽媽日常」。（圖／取材自李亮瑾臉書）

其實李亮瑾日前才感嘆自己產後掉髮、身材走樣，她還形容自己是虎背熊腰、女神變女嬸，李亮瑾以過來人身分感嘆：「女人啊..要生孩子前就要有覺悟..會掉髮、會變醜、會變胖、會沒有自己的時間...除非你覺得值得！」李亮瑾也向男性喊話：「要老婆生孩子前也要有覺悟...女神會變女嬸為你跟孩子的犧牲..請好好愛她一輩子」，李亮瑾一番話也讓網直呼母親很偉大，李亮瑾也認同說：「自己當媽後才覺得」。