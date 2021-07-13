行政院發言人羅秉成昨在記者會上表示，永齡基金會和台積電的疫苗捐贈案，政府全力支持，捐贈單位全力奉獻，才能在半個月內完成這項重要進展。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直言，結果消息才傳來，綠營側翼就把採購疫苗成功，硬說成是總統蔡英文的全面勝利，這等阿Q這等精神勝利法，真的是讓「見者傻眼，聞者汗顏」。

對於永齡、台積電成功購得一千萬劑BNT疫苗，王鴻薇昨（12日）在臉書表示感謝，並稱「讓台灣人民稍微可以喘一口氣，說真的好家在有你們，這是台灣人民之福」。結果消息才傳來，綠營側翼把永齡基金會、台積電採購疫苗成功，硬說成是蔡英文的全面勝利，這等阿Q精神勝利法，真的是讓「見者傻眼，聞者汗顏」。台灣是疫苗不足，死了快700多人，居然還奏起凱歌了？

王鴻薇痛批，真的不要把人民當白癡，民進黨如果真的這麼行，哪還需要民間出手？如果蔡總統如此英明神武買得到疫苗，還需要永齡和台積電奔波買疫苗？政府真的是做事沒半點，疫苗一來就開記者會割稻尾，要不要說說佛光山嬌生疫苗處理的怎麼樣了？

針對綠營側翼的護航，王鴻薇直言，如果這個叫做全面勝利，還請這些綠營側翼說一下，什麼叫做失敗，誰是失敗者？疫情爆發至今，台灣死了700多人，疫苗施打遠不及鄰近國家，是不是全民得跪謝蔡英文，感謝蔡如此這般英明神武的領導？