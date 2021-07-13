王姓男子佯與汽車租賃公司陳姓代理人合夥投資買法拉利F12跑車，簽約車價788萬元，訂金400萬元，王男騙陳男已給200萬元訂金，叫他帶200萬元到場，雙方簽約後，廖姓業務員才發現只收200萬訂金，將契約撕毀作廢、200萬元訂金還給王男，豈料，王男收錢後竟未告知陳男合約已取消，也未給歸還訂金。台中地檢署依詐欺罪起訴王男。

法拉利F12跑車謝姓車主，委託廖姓業務員賣車，44歲王男輾轉得此事，在2019年11月間向認識的1家汽車租賃公司陳姓代理人，佯稱願各出資2300萬元合夥買該輛法拉利投資，合作期間1年，每月支付給汽車租賃公司12萬利潤。

王男向陳男詐稱，他已將出資的200萬元匯給謝姓車主200萬元，要求他戴200萬元到台中看車簽約，兩人一起到台中市南屯區的超跑店，與謝姓車主、廖姓業務簽立買賣合約，約定車架為788萬元、訂金400萬元，陳男誤信王男已給訂金200萬元，現場交付剩餘訂金200萬元後即離去。

廖姓業務檢視合約才發現訂金僅收到200萬元，通知王男返回店內，將合約撕毀作廢，所收取的200萬元訂金退給王男，王男未並將款項歸還給汽車租任公司或陳男，並告知合約已取消，還將法拉利交給租賃公司出租使用，案經謝姓車主追討車子，才發現受騙。

王男到案否認詐欺，辯稱他並未告訴陳男已匯款200萬元，坦承在簽約前並未拿出200萬元，他收到廖姓業務返還的200萬元，但未將款項交還給公司及代理人。