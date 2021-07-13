就在市場靜待財報公布以及重要經濟數據出爐之際，13日日股上漲，日經指數收28,718.24點，漲149.22點或0.52%。東證指數收1,967.64點，漲14.31點或0.73%，創6月16日以來最高點。

上周，日經與東證指數均收黑，主因歸咎於Delta新變種病毒株強大傳染力，以及ETF（指數股票型基金）配息賣壓所致。

日股開始進入超級財報周，許多大日企將陸續公布獲利數字。景氣循環股漲1.1%，價值型類股也漲0.4%，其中包括航運、券商與保險業者。

Norinchukin Zenkyoren資產管理對前景謹慎，認為成長型股價開始貴了，收益要趕上預期仍需一段時間。同時，價值型的在過去7個月左右的時間裡一直在漲，從過去來看，價值型的漲勢就屬這次最久。

需求大增下，房屋建築業者TamaHome因財報亮眼，飆漲17.6%。

連鎖藥店業者Cosmos Pharmaceutical財測出色，股價大漲9.3%。

Kakuyasu跌3.3%，這家酒飲專門店下修本財年獲利預估值，因為新冠疫情影響，日本政府再祭出餐廳不得販賣酒類飲品禁令。