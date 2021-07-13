在遭到一連串負面消息打擊後，加密貨幣市場進入兩個月的修正期，今年初湧現的投資熱潮也出現急凍的現象，最新數據顯示，6月各大交易所成交額暴跌逾40%。

加密貨幣市場數據服務商CryptoCompare出具報告指出，包括 Coinbase、Kraken、Binance和Bitstamp在內的最大交易所6月成交金額大減超過40%，而加密貨幣價格和波動減少是交易活動降溫的主要原因。

以全球市值最大的加密貨幣比特幣為例，該報告指出，6月比特幣價格最低跌至28,908美元，到月底時累計下跌6%。6月22日的單日成交額最高，達到1382億美元，但較5月的高點下滑42.3%。

中國出重手打壓虛擬貨幣活動，是加密貨幣市場急劇萎縮的主要原因，但仍有投資人和專家看好比特幣等加密貨幣的長期趨勢。

但儘管加密貨幣交易量大減，但仍遠超出去年水準。加密市場數據提供商Kaiko研究部門主管Clara Medalie表示，雖然幾乎所有交易所6月的交易量都大幅下滑，但整體交易量仍較一年前的今天高出許多。她表示，以單月成交金額估算，今年6月的交易量仍然打進史上前五大排行榜。