裕民(2606)亦持續進行數位轉型，裕民表示，公司與愛立信(Ericsson)合作打(造領航全球的船隊安全管理系統(FSM)從2016年來已邁入第五年，配合2020年公司新成立的船舶營運協調中心(Operation Center)，得以近乎即時地監控所屬各艘船舶的關鍵績效指標，不只提高營運透明度並成功達成每次航程平均節省至少2%之燃料，以省下高至數百萬美元之成本等效益。裕民秉持永續經營的精神，運用數位技術，實現更環保、更安全海運營運模式，並且有效利用資源，把對海洋生態的衝擊降至最低。整合利用這些系統，有助於提升營運效率和確保船舶操作安全性。

裕民表示，今年散裝市場將受惠於全球經濟景氣由109年COVID-19疫情影響的谷底復甦，各國加速經濟基礎建設投資，刺激散裝原物料運輸需求，加上國際海事組織對船舶排碳規範及壓載水管理日趨嚴格，有助於老舊船舶加速淘汰，預期船噸供給量成長有限，因此110年散裝航運運價樂觀上揚；大體而言，目前市場依舊呈現供不應求狀態，裕民手握適逢船價較低時簽約入袋的14艘新船訂單，並配有最先進的設備及最環保的設計，有利於迎接未來持續看漲的散裝航運市場，再創營業佳績。

此外，裕民近年來陸續簽訂穩定租金的長期運務合約，將帶來穩定的現金流量，因此，裕民股東常會決議除將109年度盈餘全數發放外，並提撥以前年度保留盈餘回饋股東，提高股東投資報酬率。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等船型，散裝船隊平均年齡約6年，再加合資、代管船隊，以及風電產業相關的人員運輸船，裕民船隊運力為62艘，總載重噸位為839.4萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司。

裕民2020年合併營收為85.07億元，稅後盈餘為8.78億元，每股盈餘為1.04元。

裕民表示，散裝航運是景氣循環的產業，裕民了解唯有審慎的業務策略以及穩健的財務結構，才能將市場波動的影響降到最低。除了在2018年與全球最大鐵礦石生產商之一巴西淡水河谷Vale公司簽訂25年鐵礦石長期運送合約，已於去年九月開始執行。亦於2020年與跨國礦商公司英美資源集團股份有限公司(Anglo American plc.)簽訂4艘液化天然氣(LNG)雙燃料動力散裝貨輪10年長期運務合約，預計於2022至2023年交船；裕民以彈性調配現貨及長約比例的優勢，創造穩定長期利潤。(2-2)